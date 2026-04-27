Format der VGs Asbach und Linz
Bilanz zur ersten Klima-Messe fällt positiv aus 
Die Aussteller und Verantwortlichen der ersten Klima-Messe der VGs Asbach und Linz im Forum Vettelschoß.
Die Aussteller und Verantwortlichen der ersten Klima-Messe der VGs Asbach und Linz im Forum Vettelschoß.
Joscha Wölbert/VG Linz

Die erste gemeinsame Klima-Messe ist aus Sicht der beiden VGs Asbach und Linz ein voller Erfolg gewesen. Rund 350 Besucher zog die eintägige Veranstaltung im Forum Vettelschoß an. 

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Die Bilanz zur ersten Klima-Messe fällt nach Ansicht der beiden organisierenden Verbandsgemeinden (VGs) Asbach und Linz durchweg positiv aus. Sie sprechen von einem „vollen Erfolg“. „Sie hat Wissen vermittelt, Menschen zusammengebracht und gezeigt, dass die Energiewende vor Ort aktiv gelebt wird“, heißt es vonseiten der VG Linz.

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