Die erste gemeinsame Klima-Messe ist aus Sicht der beiden VGs Asbach und Linz ein voller Erfolg gewesen. Rund 350 Besucher zog die eintägige Veranstaltung im Forum Vettelschoß an.
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Die Bilanz zur ersten Klima-Messe fällt nach Ansicht der beiden organisierenden Verbandsgemeinden (VGs) Asbach und Linz durchweg positiv aus. Sie sprechen von einem „vollen Erfolg“. „Sie hat Wissen vermittelt, Menschen zusammengebracht und gezeigt, dass die Energiewende vor Ort aktiv gelebt wird“, heißt es vonseiten der VG Linz.