Herzensprojekt in Asbach Biker-Weihnachtsmänner sammeln Spenden für Kinder Michael Möhlenhof 30.11.2025, 12:00 Uhr

i Sogar ein Filmteam vom WDR ist bei der Spendenfahrt dabei. Michael Möhlenhof

Auch nach Asbach macht der Nikolaus in diesem Jahr einen Abstecher. Doch er bringt seine Harley-Davidson mit – und sammelt noch bis Weihnachten Spenden für den guten Zweck. Die „Bikers for Kids Cologne“ haben besonders für Kinder ein großes Herz.

Jahr für Jahr wiederholt sich ein besonderes Ritual: In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die „Bikers for Kids Cologne“ in Weihnachtsmänner auf zwei Rädern. Trotz grauen Regenwetters rollen festlich geschmückte Maschinen – von BMW über Harley-Davidson bis zur urigen Ural – durch Asbach-Altenburg.







