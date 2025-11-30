Biker-Weihnachtsmänner sammeln Spenden für Kinder

Auch nach Asbach macht der Nikolaus in diesem Jahr einen Abstecher. Doch er bringt seine Harley-Davidson mit – und sammelt noch bis Weihnachten Spenden für den guten Zweck. Die „Bikers for Kids Cologne“ haben besonders für Kinder ein großes Herz.
Jahr für Jahr wiederholt sich ein besonderes Ritual: In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die „Bikers for Kids Cologne“ in Weihnachtsmänner auf zwei Rädern. Trotz grauen Regenwetters rollen festlich geschmückte Maschinen – von BMW über Harley-Davidson bis zur urigen Ural – durch Asbach-Altenburg.