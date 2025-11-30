Herzensprojekt in Asbach
Biker-Weihnachtsmänner sammeln Spenden für Kinder
Sogar ein Filmteam vom WDR ist bei der Spendenfahrt dabei.
Michael Möhlenhof

Auch nach Asbach macht der Nikolaus in diesem Jahr einen Abstecher. Doch er bringt seine Harley-Davidson mit – und sammelt noch bis Weihnachten Spenden für den guten Zweck. Die „Bikers for Kids Cologne“ haben besonders für Kinder ein großes Herz.

Jahr für Jahr wiederholt sich ein besonderes Ritual: In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich die „Bikers for Kids Cologne“ in Weihnachtsmänner auf zwei Rädern. Trotz grauen Regenwetters rollen festlich geschmückte Maschinen – von BMW über Harley-Davidson bis zur urigen Ural – durch Asbach-Altenburg.

