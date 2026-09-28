Bei einem Zusammenstoß auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die B42 musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.
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Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend, 13. September, ein 35-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 85-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.