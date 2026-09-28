Unfall bei Rheinbreitbach 
Biker nach Kollision mit Auto auf der B42 schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend, 13. September, ein 35-jähriger Motorradfahrer nach
Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend, 13. September, ein 35-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. (Symbolfoto)
Friso Gentsch. picture alliance / Friso Gentsch

Bei einem Zusammenstoß auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die B42 musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

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Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Rheinbreitbach ist am Sonntagabend, 13. September, ein 35-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Die 85-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.
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