Gastro-News in Neuwied Biergarten am Schloss startet bald mit neuem Betreiber Rainer Claaßen 29.05.2026, 11:00 Uhr

i Zwischen Schloss und Rhein bietet die Terrasse beste Voraussetzungen für den Biergarten, der nun wieder bewirtschaftet wird. Rainer Claaßen

In der Gastroszene in Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu oder sind schon quasi eine Institution. Wir berichten, was sich hier tut und wer dahinter steckt. Diesmal im Biergarten von Schloss Engers.

Die Terrasse von Schloss Engers gehört wohl zu den schönsten Orten in Neuwied. Nachdem das dortige Restaurant schließen musste, gab es lange kein gastronomisches Angebot mehr. Im vorigen Jahr öffnete dann ein Biergarten. Aber: Obwohl der bei den Besuchern sehr beliebt war, zog sich der Pächter vor der Saison schon wieder zurück.







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