Gastro-News aus Deichstadt Biergarten am Neuwieder Deich spontan geöffnet Rainer Claaßen 08.03.2026, 19:00 Uhr

i Bei reichlich Sonne nutzten die Neuwieder am Wochenende die erste Gelegenheit des Jahres, den Biergarten am Rhein zu besuchen. Rainer Claaßen

Der Biergarten am Deich ist bei schönem Wetter ein beliebter Anlaufpunkt für Neuwieder und Gäste. Ungewöhnlich ist allerdings, dass er schon Anfang März geöffnet hat.

Es ist gerade mal eine Woche her, dass Rheinwasser die neu gestaltete Deichuferpromenade bedeckte. Doch seit ein paar Tagen hält zumindest nach den eisigen Morgenstunden der Frühling Einzug, und der Rheinpegel ist gesunken. Dementsprechend flanierten die Menschen am Wochenende in Massen vor der Deichmauer und genossen die Sonne.







