Der Biergarten am Deich ist bei schönem Wetter ein beliebter Anlaufpunkt für Neuwieder und Gäste. Ungewöhnlich ist allerdings, dass er schon Anfang März geöffnet hat.
Lesezeit 1 Minute
Es ist gerade mal eine Woche her, dass Rheinwasser die neu gestaltete Deichuferpromenade bedeckte. Doch seit ein paar Tagen hält zumindest nach den eisigen Morgenstunden der Frühling Einzug, und der Rheinpegel ist gesunken. Dementsprechend flanierten die Menschen am Wochenende in Massen vor der Deichmauer und genossen die Sonne.