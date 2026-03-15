Gastronomie in der Deichstadt Biergärten in Neuwied machen sich bereit für die Saison Rainer Claaßen 15.03.2026, 17:30 Uhr

i Bis man in den Biergärten von Neuwied sitzen kann, braucht man noch ein wenig Geduld. Jörg Niebergall

Der Frühling legt wieder eine Pause ein, aber die Außengastronomen in der Deichstadt bereiten sich schon auf den Start der Biergartensaison vor. Ein bisschen Geduld müssen die Neuwieder aber noch haben.

Das Wetter in der ersten Märzwoche ließ Frühlingsgefühle aufkommen, und viele Menschen nutzten die überraschend hohen Temperaturen und tankten zum ersten Mal Sonne. Da traf es sich gut, dass Luca Toma spontan den Biergarten am Deich öffnete – zwar nur mit deutlich reduziertem Angebot, aber dennoch mit glücklichen Besuchern.







Artikel teilen

Artikel teilen