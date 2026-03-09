Wird Verkehrssicherheit als Argument für die Ortsumgehung Straßenhaus vorgeschoben? Ja sagt Umgehungsgegner Herbert Krobb und kritisiert ein Banner, das vor Kurzem im Ort aufgestellt wurde. Was ein Besuch des Bundesverkehrsministers damit zu tun hat.
Ein kleines Kind mit Schulranzen ist nur durch eine Linie von einem vorbeifahrenden Lkw getrennt. Daneben die Beschriftung „Mir reicht’s! Umgehung jetzt“, darunter das Siegel der Ortsgemeinde. Dieses Bild findet sich aktuell auf einem Bauzaunbanner in Straßenhaus.