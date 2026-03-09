B256: Ortsumgehung Straßenhaus
BI-Chef Krobb: Sicherheit von Kindern wird vorgeschoben
Die Sicherheit von Kindern werde von Unterstützern der Ortsumgehung vorgeschoben, kritisiert Herbert Krobb von der BI "Zukunft für Straßenhaus".
Herbert Krobb

Wird Verkehrssicherheit als Argument für die Ortsumgehung Straßenhaus vorgeschoben? Ja sagt Umgehungsgegner Herbert Krobb und kritisiert ein Banner, das vor Kurzem im Ort aufgestellt wurde. Was ein Besuch des Bundesverkehrsministers damit zu tun hat.

Ein kleines Kind mit Schulranzen ist nur durch eine Linie von einem vorbeifahrenden Lkw getrennt. Daneben die Beschriftung „Mir reicht’s! Umgehung jetzt“, darunter das Siegel der Ortsgemeinde. Dieses Bild findet sich aktuell auf einem Bauzaunbanner in Straßenhaus.

