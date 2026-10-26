Wie sich jeder Bürger selbst auf Extremsituationen vorbereiten kann und sich und anderen im Notfall helfen kann, waren die Leitfragen des zweiten Bevölkerungsschutztages der VG Puderbach in Dernbach. Dabei stand das Mitmachen im Vordergrund.
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Was tun, wenn der Strom ausfällt, der Keller vollläuft oder ein Mensch Hilfe braucht? Antworten auf solche Fragen gab es am Sonntag in Dernbach beim zweiten Bevölkerungsschutztag der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach, der unter dem Motto „Sicherheit, Vorsorge und Zusammenarbeit“ stand.