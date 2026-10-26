Was kann man im Notfall tun? 
Bevölkerungsschutz zum Mitmachen in Dernbach
Rund um das Haus an den Buchen wurde schnell deutlich: Vorsorge kann nicht nur lebenswichtig sein, sondern auch richtig spannend
Rund um das Haus an den Buchen wurde schnell deutlich: Vorsorge kann nicht nur lebenswichtig sein, sondern auch richtig spannend. Organisationen und Fachleute hatten dafür Informationen, Ausrüstung und Mitmachangebote mitgebracht.
Jörg Niebergall

Wie sich jeder Bürger selbst auf Extremsituationen vorbereiten kann und sich und anderen im Notfall helfen kann, waren die Leitfragen des zweiten Bevölkerungsschutztages der VG Puderbach in Dernbach. Dabei stand das Mitmachen im Vordergrund.

Lesezeit 2 Minuten
Was tun, wenn der Strom ausfällt, der Keller vollläuft oder ein Mensch Hilfe braucht? Antworten auf solche Fragen gab es am Sonntag in Dernbach beim zweiten Bevölkerungsschutztag der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach, der unter dem Motto „Sicherheit, Vorsorge und Zusammenarbeit“ stand.
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