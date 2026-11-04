Neuwieder Ex-Chef vor Gericht
Betrug bei Pflegedienst? Betriebsleiter sagt aus
Bei einem Pflegedienst in Neuwied sollen vor mehreren Jahren Pflegeleistungen abgerechnet worden sein, die nicht erbracht wurden
Bei einem Pflegedienst in Neuwied sollen vor mehreren Jahren Pflegeleistungen abgerechnet worden sein, die nicht erbracht wurden. Jetzt beschäftigt sich das Landgericht Koblenz mit dem Fall (Symbolbild).
Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Der frühere Geschäftsführer eines Neuwieder Pflegedienstes soll Abrechnungen gefälscht und so Krankenkassen und den Kreis Neuwied um mehr als eine Million Euro gebracht haben. Der Prozess am Landgericht Koblenz ging jetzt weiter.

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Lang ist es her: Vor rund acht Jahren soll ein heute 76-jähriger Angeklagter, der sich derzeit am Landgericht Koblenz verantworten muss, vorsätzlichen Betrug begangen haben. Die Erinnerungen der Zeugen sind blass. Und ein Ende des Verfahrens ist – so der aktuelle Stand – zumindest in diesem Jahr noch nicht in Sicht.
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