Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: Das Neuwieder China-Restaurant Nan King muss Ende August schließen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät das Betreiber-Ehepaar, warum sie keine Wahl hatten – und wohin es als Nächstes gehen könnte.
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Viele Kunden des China-Restaurants Nan King in der Andernacher Straße sind traurig, dass das Restaurant Ende August schließen wird – unsere Zeitung hatte am Wochenende berichtet. Das Betreiber-Ehepaar Lizhog Ge und Xiaoyan Guy sagt, dass es den Mietvertrag, der seit fünf Jahren lief, gerne verlängert hätte.