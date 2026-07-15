China-Restaurant in Neuwied
Betreiber von Nan King wären gerne länger geblieben
Die Betreiber Lizhog Ge und Xiaoyan Guo werden mit ihren beiden Kindern Neuwied verlassen. Das Restaurant "Nan King" wird Ende A
Die Betreiber Lizhog Ge und Xiaoyan Guo werden mit ihren beiden Kindern Neuwied verlassen. Das Restaurant "Nan King" wird Ende August geschlossen.
Rainer Claaßen

Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: Das Neuwieder China-Restaurant Nan King muss Ende August schließen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät das Betreiber-Ehepaar, warum sie keine Wahl hatten – und wohin es als Nächstes gehen könnte.

Lesezeit 1 Minute
Viele Kunden des China-Restaurants Nan King in der Andernacher Straße sind traurig, dass das Restaurant Ende August schließen wird – unsere Zeitung hatte am Wochenende berichtet. Das Betreiber-Ehepaar Lizhog Ge und Xiaoyan Guy sagt, dass es den Mietvertrag, der seit fünf Jahren lief, gerne verlängert hätte.
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