Oldtimertreffen in Neuwied Betagte Vehikel ziehen unzählige Fans zur Ausstellung Jörg Niebergall 01.05.2026, 14:47 Uhr

i Viele Oldtimerfreunde kamen mit ihren "Schätzchen" zum Treffen nach Neuwiewd. Jörg Niebergall

Wie im vergangenen Jahr wirkt das Oldtimertreffen auf dem Geländer der Spedition Becker in Neuwied wie ein Besuchermagnet. Die betagten Fahrzeuge haben eben ihre Fans, das herrliche Wetter tat ein Übriges.

Es war kurz vor 12 Uhr am Samstag, als die Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Young- und Oldtimer Neuwied die Reißleine ziehen mussten. Nichts ging mehr für die, die jetzt noch kamen. Das riesige Gelände der Firma Becker an der Bundesstraße 42 war absolut dicht, es passte einfach kein Fahrzeug mehr drauf.







Artikel teilen

Artikel teilen