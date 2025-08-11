Das Wetter spielt mit. Bei besten Bedingungen zieht es bei der elften Auflage des Young- und Oldtimertreffens in Oberdreis Tausende Menschen in den Westerwald. Ein besonderer Höhepunkt ist ein Bagger, der viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt.

Ausnahmezustand in der Ortsgemeinde Oberdreis, die elfte Auflage des Young- und Oldtimertreffens zog nicht nur rund 1500 Fahrzeuge aus längst vergangenen Zeiten an, mit rund 2500 Besuchern dürfte das mittlerweile weit über die Kreisgrenzen bekannte Event auch hier eine neue Messlatte aufgelegt haben. Erschöpft, aber mehr als zufrieden, so war dann auch der Gemütszustand von Peter Reusch, seit elf Jahren Vorsitzender und Mitbegründer der Young- und Oldtimerfreunde (eingetragener Verein mit aktuell 85 Mitgliedern), als sich die Massen am späten Nachmittag so langsam zurückzogen.

„Das hat heute alle Erwartungen gesprengt“, so Reusch. „Das Wetter war einfach oldtimerfreundlich pur, die große Anzahl an Helfern, die wir brauchen, war auch dieses Mal wieder zur Unterstützung dabei. Ob der Verkehrs- und Verschönerungsverein Steimel, der Verkehrsverein Oberdreis/Dendert, die Feuerwehrkameraden der VG Puderbach, ganz besonders die Löschzüge aus Puderbach, Raubach und Oberdreis sowie all die anderen, die einfach da waren, weil sie gebraucht wurden.“

Auch Traktoren mit dabei

i Auch alte und gut in Schuss gehaltene Motorräder waren in Oberdreis zu entdecken. Jörg Niebergall

Eigentlich wurden die Organisatoren vom Andrang der Fahrzeuge fast schon überrollt. Die große freie Fläche war schon nach zwei Stunden rappelvoll und man musste auf die anderen Straßen und Plätze im Ort ausweichen. Vom luxuriösen Lamborghini bis hin zum antiken Zweisitzer auf vier Rädern, Motorräder, Mopeds, Motorroller, Traktoren aus dem Kreis Neuwied, dem Westerwaldkreis, dem Kreis Altenkirchen, aber auch aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen, wohin das aus Auge reichte. Und was bei den Besuchern besonders gut ankam, war die Baggerpremiere mit dem Komatsu PC 210-5, einem auch heute noch funktionierenden Arbeitstier, 21 Tonnen schwer und 6,25 Meter lang aus dem Jahr 1992. Wenn dann Besitzer Marc Abresch aus Altenkirchen die riesige Schaufel in Bewegung setzte, war die Aufmerksamkeit besonders bei den Baggerliebhabern groß.

Nicht nur eine pure Fahrzeugshow

i Der eine oder andere Besucher schaute sich in Oberdreis die Karosserien ganz genau an, wie hier den sportlichen Opel. Jörg Niebergall

Doch das Oldtimertreffen im Jahr 2025 war mehr als eine pure Autoshow mit exotischen Fortbewegungsmitteln aus dem letzten Jahrtausend. Rund um die Fahrzeugshow hatten die Macher dann einiges aufgebaut. Wer sich auf dem Teile-Flohmarkt noch das eine oder andere Schnäppchen sichern wollte, der war hier am richtigen Platz. Wen es dann lieber in den schön angelegten Biergarten zog, auch dem wurde mit gekühlten Getränken geholfen. Kulinarische Schmankerl, ob herzhaft oder süß, da kamen nicht nur die Oldtimerfans auf den Geschmack.

i Das Young- und Oldtimertreffen in Oberdreis zieht regelmäßig Massen an Besuchern an. Diesmal waren es besonders viele. Jörg Niebergall

„Dass aus einer Bierlaune in einer Garage heraus mal solch eine Großveranstaltung entsteht, das hätten wir uns damals gewiss nicht träumen lassen“, blickt Reusch mit einem Augenzwinkern noch einmal auf die Anfänge zurück. „Jetzt aber sind wir erst einmal froh, dass alles wie geplant über die Bühne gegangen ist, dass es trotz der großen Besucheranzahl keine Unfälle gab. Alle, die geholfen haben, waren mit viel Herzblut dabei. Die Planungen für 2026 können beginnen.“