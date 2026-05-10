Die Römerwelt Rheinbrohl macht die Antike erfahrbar: Handwerk, Heilkunst und Mitmachangebote lassen römisches Alltagsleben lebendig werden. Am Wochenende gab es ein vielseitiges Programm mit überraschenden Einblicken für Groß und Klein.
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Die Römerwelt in Rheinbrohl hat am Wochenende zum großen Römerfest eingeladen. Zahlreiche Besucher, die sich für das Leben in der römischen Zeit interessieren, folgten der Einladung. Auf dem großen Außengelände wurden etwa Alltagsgegenstände und viele andere Dinge nach alter Tradition hergestellt.