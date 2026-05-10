Thementag am Wochenende
Besucher erleben Spannendes in der Römerwelt Rheinbrohl
Der Thementag in der Römerwelt Rheinbrohl bot Spaß für die ganze Familie.
Der Thementag in der Römerwelt Rheinbrohl bot Spaß für die ganze Familie.
Heinz-Werner Lamberz

Die Römerwelt Rheinbrohl macht die Antike erfahrbar: Handwerk, Heilkunst und Mitmachangebote lassen römisches Alltagsleben lebendig werden. Am Wochenende gab es ein vielseitiges Programm mit überraschenden Einblicken für Groß und Klein.

Lesezeit 1 Minute
Die Römerwelt in Rheinbrohl hat am Wochenende zum großen Römerfest eingeladen. Zahlreiche Besucher, die sich für das Leben in der römischen Zeit interessieren, folgten der Einladung. Auf dem großen Außengelände wurden etwa Alltagsgegenstände und viele andere Dinge nach alter Tradition hergestellt.

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