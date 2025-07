Festivals haben eine eigene Faszination. Zu den Festivals, die sich in der Region etabliert haben, zählt das am Donnerstag startende Field Invasion. Zwei langjährige Besucher berichten, warum es besonders ist und was Neulinge erwarten könnte.

Auf einem Festival dreht sich die Welt ein wenig anders. Als potenziellen Gegenpol zum Alltag kann es ein Ausbruch sein, der für Entspannung sorgt und auch Neulinge faszinieren kann. Im Kreis Neuwied gibt es einige Festivals mit Camping, die jedes Jahr Hunderte oder sogar noch mehr Gäste anlocken. Zum Beispiel sind hier das Rock-the-Forest-Festival in Rengsdorf, das Wake-up-Festival in Linkenbach oder auch das Field Invasion als Metalfestival in Urbach zu nennen. Oft kommen Fans Jahr für Jahr wieder. Unsere Zeitung hat sich mit zwei langjährigen Besuchern unterhalten, die regelmäßig zum Field Invasion fahren, das an diesem Donnerstag beginnt. Sie erzählen von besonderen Dixies, der Gemütlichkeit des Campingplatzlebens, dem „Mexikaner-Alarm“ oder auch Pizza-Großbestellungen sowie der Feldmeisterschaft als einer der Höhepunkte.

Kai Kämper und Oliver Bruckhoff sind beide erfahrene Festivalrecken. Seit vielen Jahren besuchen sie regelmäßig Festivals, eines davon ist das Field Invasion in Urbach. Während Oliver Bruckhoff in Siegburg lebt, wohnt Kai Kämper, der dort auch mal sein Zuhause hatte, inzwischen bei Heidelberg und reist jedes Jahr gute zwei Stunden zum Festival nach Urbach an. Für beide gehört es zum Stammrepertoire. „Seit 2009 war ich bis auf zwei Unterbrechungen jedes Jahr dort“, so Bruckhoff. Kämper ist erst etwas später durch ein Facebookpost darauf gestoßen, als er noch in Siegburg lebte, seit 2016 oder 2017 sei er jedes Jahr dabei.

i Auf dem Field Invasion ist Besucher Kai Kämper für den einen oder anderen Spaß zu haben: So nahm er etwa eine Freundin von ihm, Heike Sistig, vor einigen Jahren einfach spontan auf seine Schultern. Kai Kämper

Bruckhoff erlebte noch das ursprüngliche Format ohne Festivalcharakter mit, das eher einem geselligen Treffen, einem Grillabend von Musikfans glich. „Musik kam aus der Dose“, erinnert sich Bruckhoff. Doch daraus entstand schließlich das Field Invasion – mit einer besonderen Bindung zu den Organisatoren.

„Es ist eine Freundschaft zu den Veranstaltern entstanden, als das Festival noch klein war und sie noch nicht eine so große Verantwortung tragen mussten“, betont Bruckhoff. Er, auch als Olly Metal im Westerwald bekannt, schätzt an dem Festival die Auswahl der Bands: „Es treten viele Newcomer- und Undergroundbands auf, die gar nicht so bekannt, aber sehr gut sind.“ Als eine besondere Geschichte erzählt Bruckhoff von der Metal-Band Vanaheim, die erst 2023 auf dem Field-Invasion-Festival auftrat und dann 2024 auf Wacken, dem großen Metalfestival, wo jährlich rund 85.000 Besucher zu finden sind. „Auf dem Field Invasion kannte die Band niemand, und dann sind sie so gewachsen.“

Außerdem lobt er die fairen Preise und die Unterstützer, die sich teilweise extra für das Festival Urlaub nehmen, um zu helfen. Und er schätzt die Gemütlichkeit: „Es ist ein familiäres Festival. Man kennt gefühlt alle Besucher.“ Dies weiß auch Kämper zu schätzen: „Es ist sehr familiär und entspannt. Noch nie gab es Stress auf dem Field Invasion.“

Das Field Invasion, auf dem die Metal-Bands freitags und samstags der Menge einheizen, beginnt bereits am Donnerstag – mit einem exklusiven Programmpunkt: der Feldmeisterschaft. Hierbei müssen kleine Teams von den Veranstaltern gestellte Aufgaben bewältigen, nicht nur Geschick und Intelligenz sind gefragt, sondern auch Festivaltugenden. Kleine Preise sind zu gewinnen. „Das hat etwas von Bundesjugendspielen“, sagt Bruckhoff. Er erinnert sich an eine Herausforderung, bei der Teilnehmer möglichst lange in einem mit Eiswürfeln gefüllten Wasserbecken aushalten mussten. Bei einem anderen Spiel ging es darum, möglichst weit über eine Wasserplane zu rutschen. Spieler mussten auch schon mit verbunden Augen möglichst nah an die Bühne laufen und stehen bleiben. Wer am nächsten zur Bühne kam, hatte gewonnen.

i Traditionell steht der Donnerstagabend auf dem Field Invasion bei den Rock- und Metal-Freunden Westerwald für einen gemütlichen Gruppenabend auf dem Campingplatz. Oliver Bruckhoff

Neben der Feldmeisterschaft freuen sich die Besucher vor allem auch auf eines: das Campingplatzleben. „Das ist fast die halbe Miete des Festivals“, betont Bruckhoff. Vieles spiele sich auf dem Campingplatz ab, die Musikfans, die sich teilweise länger nicht gesehen haben, machen es sich gemütlich, trinken zusammen Bier. Dann berichtet er, dass die Veranstalter vom Field Invasion immer mal wieder mit einem Megafon den „Mexikaner-Alarm“ verkünden. Dann sind gekühlte Mexikaner – ein Schnaps, der hauptsächlich aus einer klaren Spirituose, Tomatensaft, Sangrita, Tabascosoße, Salz und Pfeffer besteht – günstig zu haben. Kämper ergänzt zum Campingplatzleben: „Von morgens bis abends laufen die Musikboxen.“ Gerade früh morgens erschalle schon oft „nervende Weckmusik, die man dann mit seiner eigenen Musik übertönen kann“, sagt er und lacht. Oder es sind Klänge von Akustikgitarren zu hören. Die Camper grillen gern – oder viele geben eine Pizzagroßbestellung auf, sowohl Bruckhoff als auch Camper berichten von dieser Tradition.

Bei schönem Wetter verbringen die Besucher aber nicht nur ihre Zeit vor der Bühne oder auf dem Campingplatz, dann zieht es sie auch in das nicht weit entfernte Freibad. Dort feiern viele ihre eigene (kleine) Party.

Aber sehen die beiden denn noch Raum für Verbesserungen beim Field-Invasion-Festival in Urbach? „Ich wüsste nicht, was man an einem Festival noch verbessern könnte, wo die Dixies-Klos von innen eine Beleuchtung haben“, erklärt Bruckhoff schmunzelnd. Eine Beleuchtung, die durch einen Bewegungsmelder angeht. Auch Kämper ist mit dem Festival zufrieden, lobt neben der Atmosphäre auch die Dixie-Klos, die immer überraschend sauber seien. Und eines erleben beide auch immer auf dem Festival: Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Programm und Tickets

Tickets gibts an der Abendkasse: Für Donnerstag und Freitag kostet der Eintritt 22 Euro, für Samstag 27 Euro, der Preis des Wochenendkombitickets liegt bei 43 Euro. Urbacher zahlen bei Nachweis 18 Euro pro Tag. So sieht das Bandprogramm für Freitag und Samstag aus: Am Freitag: Karnage (15.30 bis 16.15 Uhr), Aeonik (16.45 bis 17.30 Uhr), Soulshifter (18 bis 18.45 Uhr), Hereafter (19.15 bis 20 Uhr), Final Fortune (20.30 bis 21.15 Uhr), Karabooza (21.45 bis 22.30 Uhr) und Left Betrayed (23 Uhr bis Ende). Am Samstag: Organic Destruction (13 bis 13.45 Uhr), Soulstrike (14.15 bis 15 Uhr), Gefrierbrand (15.30 bis 16.15 Uhr), Leyka (16.45 bis 17.30 Uhr), Alles auf Zucker (18 bis 18.45 Uhr), Deluminate (19.15 bis 20 Uhr), Bloodspot (20.30 bis 21.15 Uhr), Lifespark (21.45 bis 22.30 Uhr), World of Farewell (23 Uhr bis Ende). Weitere Infos zum Field-Invasion-Festival gibts unter https://field-invasion-festival.de/