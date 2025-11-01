Noch viele Fragen offen Bestatter im Kreis Neuwied hadern mit neuem Gesetz 01.11.2025, 10:00 Uhr

i Das neue Bestattungsgesetz beschäftigt die Menschen in der Region. Jörg Niebergall

Die Asche eines Verstorbenen zu Hause aufbewahren? Was bisher grotesk klang, ist nun in Rheinland-Pfalz möglich. Nach der Reform des Bestattungsgesetzes sind die Tabuthemen Tod und Trauer derzeit in aller Munde. So denken die Bestatter darüber.

Vor gut einem Monat ist in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz in Kraft getreten. Befürworter preisen die Novelle als Vorbild für ganz Deutschland, Kritiker meinen, die Reform gehe zu weit. Unsere Zeitung hat mit den Bestattern im Kreis Neuwied gesprochen.







