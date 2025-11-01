Die Asche eines Verstorbenen zu Hause aufbewahren? Was bisher grotesk klang, ist nun in Rheinland-Pfalz möglich. Nach der Reform des Bestattungsgesetzes sind die Tabuthemen Tod und Trauer derzeit in aller Munde. So denken die Bestatter darüber.
Lesezeit 3 Minuten
Vor gut einem Monat ist in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz in Kraft getreten. Befürworter preisen die Novelle als Vorbild für ganz Deutschland, Kritiker meinen, die Reform gehe zu weit. Unsere Zeitung hat mit den Bestattern im Kreis Neuwied gesprochen.