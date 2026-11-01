Die Totenasche und das Recht Bestatter im Kreis Neuwied bemängeln Grauzonen Sofia Grillo 01.11.2026, 11:00 Uhr

i Seit September 2025 gelten in Rheinland-Pfalz neue Bestattungsregeln. Diese ermöglichen unter anderem, die Urne Verstorbener im eigenen Garten zu bestatten. (Symbolbild) Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Asche im Garten, Urne zu Hause, Flussbestattung: Rheinland‑Pfalz hat Ende 2025 neue Wege des Abschieds ermöglicht. Bestatter auch im Kreis Neuwied stoßen auf Nachfrage – doch Umsetzung und rechtliche Vorgaben sorgen noch immer für offene Fragen.

Die Asche eines verstorbenen Menschen im Garten verstreuen, die Urne mit nach Hause nehmen oder sie im Fluss zur letzten Ruhe betten: Seit einem Jahr gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz, das Angehörigen zusätzliche Möglichkeiten bietet, Abschied zu nehmen.







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