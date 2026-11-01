Die Totenasche und das Recht
Bestatter im Kreis Neuwied bemängeln Grauzonen
Seit September 2025 gelten in Rheinland-Pfalz neue Bestattungsregeln. Diese ermöglichen unter anderem, die Urne Verstorbener im
Seit September 2025 gelten in Rheinland-Pfalz neue Bestattungsregeln. Diese ermöglichen unter anderem, die Urne Verstorbener im eigenen Garten zu bestatten. (Symbolbild)
Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Asche im Garten, Urne zu Hause, Flussbestattung: Rheinland‑Pfalz hat Ende 2025 neue Wege des Abschieds ermöglicht. Bestatter auch im Kreis Neuwied stoßen auf Nachfrage – doch Umsetzung und rechtliche Vorgaben sorgen noch immer für offene Fragen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Asche eines verstorbenen Menschen im Garten verstreuen, die Urne mit nach Hause nehmen oder sie im Fluss zur letzten Ruhe betten: Seit einem Jahr gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz, das Angehörigen zusätzliche Möglichkeiten bietet, Abschied zu nehmen.
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