Asche im Garten, Urne zu Hause, Flussbestattung: Rheinland‑Pfalz hat Ende 2025 neue Wege des Abschieds ermöglicht. Bestatter auch im Kreis Neuwied stoßen auf Nachfrage – doch Umsetzung und rechtliche Vorgaben sorgen noch immer für offene Fragen.
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Die Asche eines verstorbenen Menschen im Garten verstreuen, die Urne mit nach Hause nehmen oder sie im Fluss zur letzten Ruhe betten: Seit einem Jahr gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz, das Angehörigen zusätzliche Möglichkeiten bietet, Abschied zu nehmen.