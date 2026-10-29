Die Ortsgemeinden Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf profitieren nach der Generalsanierung der rechten Rheinschiene vom neuen Fahrplan der Deutschen Bahn, der ab dem 13. Dezember gilt. Was sich für Bahnkunden in den drei Dörfern ändert.
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Die drei Ortsgemeinden Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf sind in den vergangenen Jahren von der Deutschen Bahn eher stiefmütterlich behandelt worden. Bisher hielt im Stundentakt auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Koblenz über Köln Hauptbahnhof je Fahrtrichtung ausschließlich die RB27 in den drei Dörfern am Rhein.