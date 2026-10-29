Ab dem 13. Dezember Bessere Bahnanbindung für drei Dörfer im Kreis Neuwied Daniel Dresen 29.10.2026, 19:00 Uhr

i Vor der Sanierung der rechten Rheinschiene hielt je Fahrtrichtung nur stündlich der RB27 in Erpel. Das ändert sich mit dem neuen Fahrplan am 13. Dezember: Dann wird auch der RE8 dort halten. Archiv Heinz-Werner Lamberz. Heinz-Werner Lamberz

Die Ortsgemeinden Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf profitieren nach der Generalsanierung der rechten Rheinschiene vom neuen Fahrplan der Deutschen Bahn, der ab dem 13. Dezember gilt. Was sich für Bahnkunden in den drei Dörfern ändert.

Die drei Ortsgemeinden Erpel, Leubsdorf und Leutesdorf sind in den vergangenen Jahren von der Deutschen Bahn eher stiefmütterlich behandelt worden. Bisher hielt im Stundentakt auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Koblenz über Köln Hauptbahnhof je Fahrtrichtung ausschließlich die RB27 in den drei Dörfern am Rhein.







Artikel teilen

Artikel teilen