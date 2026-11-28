Guten Morgen, Kreis Neuwied Besser als der Pirelli-Kalender Daniel Dresen 28.11.2026, 05:00 Uhr

i Unser Autor dankt der Müllabfuhr für ihre tolle Arbeit auf der Straße und auch hinter den Kulissen. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Unser Autor ist trotz zahlreicher digitaler Möglichkeiten weiterhin ein Freund von Papierkalendern. Doch die Aussagekraft eines ganz speziellen Exemplars zermartert ihm seit Jahren den Kopf: Die Rede ist vom Abfuhrkalender im Kreis Neuwied.

W issen Sie, woran man merkt, dass man alt geworden ist? Es ist die Tatsache, dass man sich vor dem Jahreswechsel mehr über den neuen Abfuhrkalender im Kreis Neuwied freut als über den neuen Pirelli-Kalender, in dem tolle Frauen von Fotografen künstlerisch wertvoll in Szene gesetzt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen