Unser Autor ist trotz zahlreicher digitaler Möglichkeiten weiterhin ein Freund von Papierkalendern. Doch die Aussagekraft eines ganz speziellen Exemplars zermartert ihm seit Jahren den Kopf: Die Rede ist vom Abfuhrkalender im Kreis Neuwied.
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W issen Sie, woran man merkt, dass man alt geworden ist? Es ist die Tatsache, dass man sich vor dem Jahreswechsel mehr über den neuen Abfuhrkalender im Kreis Neuwied freut als über den neuen Pirelli-Kalender, in dem tolle Frauen von Fotografen künstlerisch wertvoll in Szene gesetzt werden.