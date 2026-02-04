Neue Regeln fürs Parken Beschäftigte in der Neuwied Galerie wenig begeistert Jörg Niebergall 04.02.2026, 05:30 Uhr

i Svenja Peter kommt jeden Tag zu Fuß zur Arbeit in der Neuwied Galerie, sie braucht derzeit keinen 40-Euro-Vertrag für das Parkhaus. Jörg Niebergall

Nachdem unsere Zeitung die neuen Regeln für das Parken im Parkhaus der Neuwied Galerie erklärt hatte, haben wir jetzt bei den Beschäftigten nachgefragt, wie sie die Regelung finden?

Wer flott unterwegs ist und keine größeren Einkäufe plant, der ist seit ein paar Tagen mit dem 30-Minuten-Kostenlos-Tarif für das Parkhaus in der Neuwied Galerie gut bedient. Wer allerdings etwas länger braucht, der hat die Wahl zwischen einem Einkauf im Kaufland (90 Minuten gratis) oder eben für je 60 Minuten einen Euro locker zu machen.







