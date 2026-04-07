Für den Gartenmarkt in Neuwied Berninger-Gelände dient wieder als Parkplatz 07.04.2026, 11:30 Uhr

i Das Berninger-Gelände mitten in Neuwied dient demnächst als Parkplatz beim Gartenmarkt. Jörg Niebergall

Anlässlich des Currywurst-Festivals hatte der Eigentümer des Berninger-Geländes mitten in Neuwied das Areal Besuchern zur Verfügung gestellt. Ähnliches soll es zum Gartenmarkt erneut geben.

Es tut sich etwas auf dem Areal des ehemaligen Berninger-Geländes zwischen Schlossstraße und Andernacher Straße. Aber was genau passiert? In den vergangenen Wochen und Monaten nutzte die Firma Reusch, die sich um den Ausbau und die Neustrukturierung der Schlossstraße kümmerte, das frei stehende Gelände als Abstellplatz für Materialen, Fahrzeuge und sonstige Gerätschaften.







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