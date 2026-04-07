Für den Gartenmarkt in Neuwied
Berninger-Gelände dient wieder als Parkplatz
Das Berninger-Gelände mitten in Neuwied dient demnächst als Parkplatz beim Gartenmarkt.
Das Berninger-Gelände mitten in Neuwied dient demnächst als Parkplatz beim Gartenmarkt.
Jörg Niebergall

Anlässlich des Currywurst-Festivals hatte der Eigentümer des Berninger-Geländes mitten in Neuwied das Areal Besuchern zur Verfügung gestellt. Ähnliches soll es zum Gartenmarkt erneut geben.

Lesezeit 1 Minute
Es tut sich etwas auf dem Areal des ehemaligen Berninger-Geländes zwischen Schlossstraße und Andernacher Straße. Aber was genau passiert? In den vergangenen Wochen und Monaten nutzte die Firma Reusch, die sich um den Ausbau und die Neustrukturierung der Schlossstraße kümmerte, das frei stehende Gelände als Abstellplatz für Materialen, Fahrzeuge und sonstige Gerätschaften.

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