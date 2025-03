Benefizkonzert für mehr Bildungsgerechtigkeit

In der Matthiaskirche Neuwied findet am Freitag, 28. März, um 18 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Cellisten Benedict Kloeckner, der Pianistin Sophie Pacini, sowie den Gitarristen Sofie und Marc Lüfing statt. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Lernhelden – gemeinsam lernen, Chancen entfalten“ in der Stadt Neuwied zugute. Wie in früheren Projekten engagiert sich der Lions Club Neuwied-Andernach damit für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Ziel ist die unbürokratische Unterstützung von eigenständigem Leben und Handeln junger Menschen. Mit dem Erlös des Benefizkonzerts setzt der Lions Club konkret mit einem neuen Projekt an drei innerstädtischen Grundschulen an: der Marienschule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Sonnenlandschule. Schüler an diesen Schulen sollen von Montag bis Donnerstag bedarfsgerechte Unterstützung erhalten. Der gebürtige Neuwieder Benedict Kloeckner zählt zu den herausragenden Künstlern seiner Generation. Er konzertiert weltweit als Solist mit renommierten Orchestern wie dem Royal Philharmonic Orchestra London, der Deutschen Radiophilharmonie, dem Mozarteum Orchester Salzburg, der NDR-Radiophilharmonie, der Deutschen Staatsphilharmonie, der Camerata Oslo und dem Münchner Kammerorchester. Auch Sophie Pacini spielt seit ihrem Konzertdebüt mit acht Jahren und ihrer Ausbildung im Mozarteum Salzburg in bedeutenden Konzertsälen und bei internationalen Musikfestivals weltweit. Sofie und Marc Lüfing spielen seit elf Jahren Gitarre an der Musikschule Wagner in Winningen. Mehrmals haben sie beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erste Preis erzielt, sowohl im Duo als auch solo.