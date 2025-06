Die Aktion ist gelungen: Der Gastraum im Obergeschoss des Restaurants Pino im Heimathaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Somit darf das Dinner zu Gunsten des Neuwieder Tierheims als voller Erfolg gewertet werden.

Allein 2024 458 Fundtiere

Bevor die Besucher das Buffet genießen konnten – es gab unter anderem Parmaschinken mit Melonenspalten und Perlhuhnbrust in Orangen-Marsalasauce – nahm die Leiterin des Tierheims, Sabrina Steger, die Gelegenheit wahr, und gab mithilfe eines kurzen Videos einen Einblick in die vielfältige Arbeit, die dort geleistet wird. 458 Fundtiere und 128 sichergestellte Tiere wurden dort im vergangenen Jahr untergebracht. 392 Tiere konnten vermittelt werden. Für die Unterhaltung sorgte die Band Sam, feat. M&M, die für den guten Zweck auf ein Honorar verzichtete. In Ergänzung zu der Spende, die über das Dinner für das Tierheim zusammenkam, waren einige Gäste bereit noch zusätzlich etwas draufzulegen – zudem waren im Vorfeld schon Sachspenden für das Tierheim eingegangen.