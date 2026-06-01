Schloss Arenfels in Bad Hönningen entwickelt sich zur vielseitigen Eventlocation. Hinter Hochzeiten, Konzerten und Co. stecken kreative Ideen, Mut zum Ausprobieren und ein engagiertes Team.
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Im Café von Schloss Arenfels in Bad Hönningen gibt es Torten, die der Schlosspächter Benedikt Feltens persönlich herstellt. Er war in seinem „ersten Leben“ Konditor. Heute planen, organisieren und veranstalten der 38-Jährige und sein Geschäftspartner John Sauvourel vor allem Events in der besonderen Location.