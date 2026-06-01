Events auf Schloss Arenfels Benedikt Feltens: Vom Konditor zum „Schloss-Bespieler“ Andreas Winkelmann 01.06.2026, 15:00 Uhr

i Benedikt Feltens in der noch nicht ganz fertig sanierten Eventscheune von Schloss Arenfels: Sie bildet künftig den Mittelpunkt des Indoor-Geschehens und soll auch für Businessveranstaltungen interessant sein. Andreas Winkelmann

Schloss Arenfels in Bad Hönningen entwickelt sich zur vielseitigen Eventlocation. Hinter Hochzeiten, Konzerten und Co. stecken kreative Ideen, Mut zum Ausprobieren und ein engagiertes Team.

Im Café von Schloss Arenfels in Bad Hönningen gibt es Torten, die der Schlosspächter Benedikt Feltens persönlich herstellt. Er war in seinem „ersten Leben“ Konditor. Heute planen, organisieren und veranstalten der 38-Jährige und sein Geschäftspartner John Sauvourel vor allem Events in der besonderen Location.







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