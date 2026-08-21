Opfer falsch identifiziert Beim Linkenbacher Unfall gab es keinen Zahnabgleich Ralf Grün 21.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Identifizierung von Unfallopfern zählt zu den Aufgaben von Polizeibeamten. Marijan Murat/dpa

Wenn bei Unfällen Menschen sterben, muss feststehen, um wen es sich handelt. Schließlich müssen Angehörige verständigt werden. Im Fall des Unfalls bei Linkenbach ist der Polizei ein Fehler unterlaufen. Wie hätte der verhindert werden können?

Beamte der Polizei Straßenhaus haben in der Nacht zum 7. August bei der Identifizierung eines der Unfallopfer von Linkenbach einen Fehler gemacht – und diesen auch eingestanden. Wie unsere Zeitung berichtete, entschuldigten sich die Beamten noch ausgangs der Unfallnacht bei dem Vater, dessen Sohn angeblich gestorben sein sollte.







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