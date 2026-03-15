Wochenende in Neuwied Beim Frühlingsfest schaut doch noch die Sonne hervor Rainer Claaßen 15.03.2026, 15:54 Uhr

i Als am Sonntag die Sonne herauskam, nutzten viele Neuwieder doch noch die Gelegenheit, auf dem Marktplatz ein Frühlingsfest zu feiern. Rainer Claaßen

Beim ersten Frühlingsfest auf dem neuen Marktplatz spielte das Wetter an diesem Wochenende nicht wirklich mit. Kühl und regnerisch waren der Freitag und der Samstag - aber am Sonntag ließen sich dann sowohl die Sonne als auch die Neuwieder blicken.

Die ersten beiden Tage des Frühlingsfestes auf dem Neuwieder Marktplatz waren wenig erfolgreich – bei Temperaturen deutlich unter 10 Grad und regelmäßigen Regenschauern fanden sich nur wenige Besucher, die das Angebot von Philipp Meyer und seinem Team nutzen wollten.







Artikel teilen

Artikel teilen