Beim ersten Frühlingsfest auf dem neuen Marktplatz spielte das Wetter an diesem Wochenende nicht wirklich mit. Kühl und regnerisch waren der Freitag und der Samstag - aber am Sonntag ließen sich dann sowohl die Sonne als auch die Neuwieder blicken.
Lesezeit 1 Minute
Die ersten beiden Tage des Frühlingsfestes auf dem Neuwieder Marktplatz waren wenig erfolgreich – bei Temperaturen deutlich unter 10 Grad und regelmäßigen Regenschauern fanden sich nur wenige Besucher, die das Angebot von Philipp Meyer und seinem Team nutzen wollten.