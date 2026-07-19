Kirmes 2026 in Fahr Beim Fässerweitwurf löst Neffe den Onkel ab Jörg Niebergall 19.07.2026, 14:00 Uhr

i Bevor der Baum seinen Ehrenplatz einnahm, stand der traditionelle Fassweitwurf auf dem Programm. Hier bewies Oliver Schuh, dass Weitwurf offenbar in der Familie liegt. Jörg Niebergall

Wieder einmal holten die Alten Burschen von Fahr den Kirmesbaum bei der Christianshütte, hoch über dem Ort. Manches ist einfach Tradition. Und da darf auch der Bierfassweitwurf nicht fehlen, der für einen besonderen Sieg sorgte.

Hoch oben an der Christianshütte wurde wieder geschwitzt, gelacht und gefachsimpelt. Die Alten Burschen von Fahr rückten unter der Federführung von Ernst-Michael Wahl aus, um den Kirmesbaum zu schlagen. Dass dabei nicht nur Muskelkraft, sondern auch jede Menge Sprüche gefragt sind, versteht sich von selbst.







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