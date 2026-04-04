Abitur 2026 am RWG Neuwied Beim Abiball feierten 84 Absolventen ihren Erfolg 04.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Rhein-Wied-Gymnasium gratuliert 84 Abiturienten. Ingo Hilger

Nicht nur die Zeugnisausgabe löste große Freude am Rhein-Wied-Gymnasium aus. Es regnete außerdem viele Sonderpreise für besondere Leistungen.

Im Jubiläumsjahr des Rhein-Wied-Gymnasiums, das auf 150 Jahre zurückblickt, verabschiedet die Schulgemeinschaft 84 Abiturienten. Diese zeichnen sich laut Pressebericht des Gymnasiums durch Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und beachtliche Leistungen aus.







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