Abitur 2026 am RWG Neuwied
Beim Abiball feierten 84 Absolventen ihren Erfolg
Das Rhein-Wied-Gymnasium gratuliert 84 Abiturienten.
Das Rhein-Wied-Gymnasium gratuliert 84 Abiturienten.
Ingo Hilger

Nicht nur die Zeugnisausgabe löste große Freude am Rhein-Wied-Gymnasium aus. Es regnete außerdem viele Sonderpreise für besondere Leistungen.

Lesezeit 2 Minuten
Im Jubiläumsjahr des Rhein-Wied-Gymnasiums, das auf 150 Jahre zurückblickt, verabschiedet die Schulgemeinschaft 84 Abiturienten. Diese zeichnen sich laut Pressebericht des Gymnasiums durch Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und beachtliche Leistungen aus.

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