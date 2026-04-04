Abitur 2026 am RWG Neuwied: Beim Abiball feierten 84 Absolventen ihren Erfolg
Abitur 2026 am RWG Neuwied
Beim Abiball feierten 84 Absolventen ihren Erfolg
Nicht nur die Zeugnisausgabe löste große Freude am Rhein-Wied-Gymnasium aus. Es regnete außerdem viele Sonderpreise für besondere Leistungen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Jubiläumsjahr des Rhein-Wied-Gymnasiums, das auf 150 Jahre zurückblickt, verabschiedet die Schulgemeinschaft 84 Abiturienten. Diese zeichnen sich laut Pressebericht des Gymnasiums durch Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und beachtliche Leistungen aus.