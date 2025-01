Polizei wartet in Limburg/Lahn Bei Verkauf in Neuwied geklauter Baumaschine verhaftet 15.01.2025, 16:54 Uhr

i Symbolfoto Friso Gentsch. picture alliance / dpa

Beim Versuch, Diebesgut aus Neuwied zu verkaufen, haben Zivilkräfte der Bundespolizei zwei Männer in Limburg/Lahn verhaftet. Die mutmaßlichen Hehler machten bei der Suche nach potenziellen Kunden einen großen Fehler.

Als sie eine am Bahnhof Neuwied gestohlene Baumaschine eines Schweißbetriebs aus dem Kreis Neuwied verkaufen wollten, haben Zivilkräfte der Bundespolizei zwei mutmaßliche Hehler am 10. Januar an einer Tankstelle in Limburg/Lahn festgenommen. Der 40-jährige Kroate und der 35-jährige Türke hatten das Diebesgut ausgerechnet einem Angestellten einer Firma angeboten, die mit dem bestohlenen Betrieb befreundet ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen