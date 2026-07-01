Gastro-News in Unkel-Scheuren Bei Ralf kann man essen wie bei Muttern – nur besser Sabine Nitsch 01.07.2026, 10:57 Uhr

i Ralf Kessel (rechts) verwöhnt mit Azubi Pasquale Amaroso seine Gäste im Scheurener Hof. Kessel liebt das Traditionshaus - und das, seit er ein kleines Kind ist. Sabine Nitsch

In der Gastroszene im Kreis Neuwied tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon eine Institution. Wir werfen einen Blick darauf und wer dahinter steckt. Diesmal: der Scheurener Hof.

Man kann die Küche von Ralf Kessel im Scheurener Hof mit zwei kurzen Worten beschreiben: richtig lecker. Damit ist auf den Punkt gebracht, was die meisten Gäste von dem Traditionshaus im Herzen des Unkeler Ortsteils Scheuren denken. Im Schatten des Scheurener Doms, wie die Einheimischen ihre Kirche mitten im Dorf nennen, umgeben von liebevoll renovierten Fachwerkhäusern, kann man es sich bei gutem Wetter auch draußen rund um den Dorfbrunnen und ...







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