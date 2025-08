Eigentlich war die Polizei wegen einer Körperverletzung in Kurtscheid, aber dann gab diese einen oder mehrere Schüsse ab. Verletzt wurde niemand, aber noch ist die Frage offen: Was genau geschah an diesem Abend in dem Ort?

Ein Vorfall in Kurtscheid am späten Donnerstagabend gibt noch Rätsel auf. Um 22.41 Uhr kam eine Meldung der Polizei, dass es in dem Ort einen Einsatz wegen einer Körperverletzung gab – und dass die Polizei in dem Zusammenhang einen oder mehrere Schüsse abgab. Zu Schaden kam durch diese niemand.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen, dieser wurde nicht verletzt. Das Opfer der Körperverletzung wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen sind aber nicht lebensbedrohlich, so die Polizei.

Noch bleiben einige Fragen offen

So weit die Informationen aus der Mitteilung der Polizei – doch die Fragen, die hier offenbleiben, konnten am Freitagvormittag zunächst nicht beantwortet werden. Was ist in Kurtscheid genau passiert, zu was für einer Körperverletzung ist es gekommen und vor allem: Warum wurden der oder die Schüsse abgegeben?

Die Polizei konnte dazu auf Anfrage keine näheren Angaben machen, die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen sogenannten Pressevorbehalt in diesem Fall, das heißt, alle Informationen kommen ausschließlich von dieser Seite. Bislang hat sich die Staatsanwaltschaft aber noch nicht dazu geäußert, was am Donnerstagabend in Kurtscheid geschah.