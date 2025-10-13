Erlebnistag in Römerwelt Bei Moretum und Mulsum Römern in Rheinbrohl nachgespürt Creativ Picture 13.10.2025, 11:00 Uhr

i Beim Backtag in der Römerwelt Rheinbrohl gab's frisches Brot aus dem römischen Kuppelbackofen. Heinz-Werner Lamberz

Viel zu sehen und auszuprobieren gab es beim Erlebnistag 2025 in der Römerwelt in Rheinbrohl. Dabei tauchten die Besucherinnen und Besucher ein bisschen in die Antike ein.

Die Römerwelt Rheinbrohl bot wieder einen Erlebnistag für Familien mit Backen und Bronzeguss. Nicht nur diese Themen fanden Begeisterung bei den Besuchern. Glasperlenherstellung, Steinmetzarbeiten, Schmiedekunst, Herstellung eines römischen Kettenpanzers sowie Spiele, die begeisterten, konnten begutachtet werden.







