Bei Kirmes in Datzeroth wird Tradition großgeschrieben

An der Wied wird am letzten Juliwochenende drei Tage lang Kirmes gefeiert. Die Dorfgemeinschaft lädt dann in die Ortsmitte.

Wenn sich die Frauen von Datzeroth um das Anfertigen der Kirmeskrone kümmern, dann steht dem dreitägigen Party-Marathon in der Wiedtalgemeinde eigentlich nichts mehr im Wege. Immer am letzten Wochenende im Juli lädt die engagierte Dorfgemeinschaft zur Kirmes in die Ortsmitte ein.

Neben den traditionellen Ritualen wie Kranzbinden und dem Aufstellen der Fichte am Ortseingang (ohne Maschine und nur mit Manneskraft) lockten in diesem Jahr DJ SDS, Wolfgang Scharrenberg an der Musikmaschine und der Musikverein Harmonie Kurtscheid die Musikfans ins Wiedbachtal.

i Die Frauen trafen sich zum traditionellen Kranzbinden. Jörg Niebergall

Kulinarisch konnten die Macher mit selbst gebackenem Flammkuchen (im neuen Backes), aber auch mit unterschiedlichen Imbissvariationen und natürlich Frischgezapftem und einer großen Getränkekarte aufwarten. Schön, dass sich beim Frühschoppen am Sonntagmorgen dann auch wieder zahlreiche Gastvereine aus der Umgebung ein Stelldichein gaben.