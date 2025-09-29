Aus für Firma in Niederbieber Bei Elektro-Ullner ist Ende des Monats wirklich Schluss Jörg Niebergall 29.09.2025, 17:00 Uhr

i Michael Ullner hört als Unternehmer in der Elektrobranche auf. Jörg Niebergall

In Neuwied verschwindet ein weiteres, alteingesessenes Familienunternehmen von der Bildfläche. Michael Ullner schließt sein Geschäft „Elektro Ullner“ in Niederbieber zum Ende des Monats.

Jetzt hat es Michael Ullner auch schwarz auf weiß, als er im Rahmen der Aufräumarbeiten in seinem Betrieb die Glückwünsche der Handwerkskammer aus dem Jahr 1987 fand: Michaels Vater Karl empfing damals die Gratulation zum 60-jährigen Bestehen des Familienunternehmens in der Wiedbachstraße 70 in Niederbieber.







