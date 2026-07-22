Bilanz in Heimbach-Weis Bei dieser Kirmes war Kondition gefragt Jörg Niebergall 22.07.2026, 13:00 Uhr

i Von einem Schauplatz ging es zum anderen und wieder zurück. Jörg Niebergall

In Heimbach-Weis ist Kirmes kein gemütliches Schlendern: Zwischen Burghofstraße und Lunapark sind Ausdauer, Teamgeist und feste Schuhe gefragt. Ein Fest, das Tradition mit echtem Marathoncharakter verbindet.

Wer immer behauptet, Kirmes feiern sei ein gemütliches Vergnügen mit ein paar Bierchen und guter Musik, war mit Sicherheit noch nie beim Heimbach-Weiser Kirmesjahrgang unterwegs. Der Jahrgang 2005/06 dürfte nach dem vergangenen Wochenende jedenfalls ernsthaft darüber nachdenken, sich im nächsten Jahr zusätzlich für den Deichlauf anzumelden.







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