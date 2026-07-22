In Heimbach-Weis ist Kirmes kein gemütliches Schlendern: Zwischen Burghofstraße und Lunapark sind Ausdauer, Teamgeist und feste Schuhe gefragt. Ein Fest, das Tradition mit echtem Marathoncharakter verbindet.
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Wer immer behauptet, Kirmes feiern sei ein gemütliches Vergnügen mit ein paar Bierchen und guter Musik, war mit Sicherheit noch nie beim Heimbach-Weiser Kirmesjahrgang unterwegs. Der Jahrgang 2005/06 dürfte nach dem vergangenen Wochenende jedenfalls ernsthaft darüber nachdenken, sich im nächsten Jahr zusätzlich für den Deichlauf anzumelden.