Kurtscheid zeigt, wie eine funktionierende Dorfgemeinschaft aussieht: Nach dem traditionellen Baumaufstellen, bei dem viele Hände mitangepackt haben, darf gefeiert werden. Vier Tage Spaß steht auf dem Programm.
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Wenn sich Kirmesgesellschaft, Musikverein Harmonie und Feuerwehr am späten Freitagnachmittag in der Waldstraße versammeln, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Die Kurtscheider Kirmes steht vor der Tür. Und bevor gefeiert werden darf, muss bekanntlich erst einmal gearbeitet werden.