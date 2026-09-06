Baumaufstellen nur im Team Bei der Kurtscheider Kirmes packen alle gemeinsam an Jörg Niebergall 06.09.2026, 13:00 Uhr

i Musikalische Unterstützung lieferte in Kurtscheid der Musikverein Harmonie, und natürlich durfte auch das aktuelle Kirmespaar Dana Pautsch und Jens Prangenberg beim Auftakt nicht fehlen. Jörg Niebergall

Kurtscheid zeigt, wie eine funktionierende Dorfgemeinschaft aussieht: Nach dem traditionellen Baumaufstellen, bei dem viele Hände mitangepackt haben, darf gefeiert werden. Vier Tage Spaß steht auf dem Programm.

Wenn sich Kirmesgesellschaft, Musikverein Harmonie und Feuerwehr am späten Freitagnachmittag in der Waldstraße versammeln, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Die Kurtscheider Kirmes steht vor der Tür. Und bevor gefeiert werden darf, muss bekanntlich erst einmal gearbeitet werden.







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