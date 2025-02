Närrische Sitzung Bei den Ehlscheider Möhnen herrscht prächtige Stimmung Jörg Niebergall 23.02.2025, 15:12 Uhr

i Die Chicas Locas sorgen für Stimmung. Jörg Niebergall

Bei der närrischen Sitzung in der Heimathalle hatten gerade die eigenen Tanzgruppen ihren großen Auftritt.

Viel mehr geht einfach nicht: Wenn die Ehlscheider Möhnen zur närrischen Sitzung in die Heimathalle einladen, dann können sie sich über mangelnden Zuspruch seitens der Gäste nicht beklagen. In diesem Jahr war es dann noch ein wenig voller, als die eigenen Tanzgruppen wie die Chicas Locas und das erstmals seit 16 Jahren wieder formierte örtliche Männerballett so langsam aufs stimmungsvolle Finale zusteuerten.

