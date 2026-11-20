Bauprojekt dauerte acht Jahre Behindertenwohnstätte in Rheinbrohl offiziell eröffnet Daniel Dresen 20.11.2026, 18:21 Uhr

i In der Behindertenwohnstätte des Trägers Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) in Rheinbrohl leben seit September 24 Menschen. Sie ist auf dem früheren Verwaltungsgebäude-Areal der ehemaligen Schiffswerft Hilgers entstanden. Daniel Dresen

Die Behindertenwohnstätte in Rheinbrohl ist im September nach acht Jahren Planungs- und Bauzeit endlich bezogen worden. Der Träger FWS ist erleichtert. In einer Feierstunde blickt FWS-Geschäftsführerin Iris Schubert auf turbulente Jahre zurück.

Seit Herbst 2018 beschäftigt sich Iris Schubert, Geschäftsführerin der Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS), mit dem Bau einer Behindertenwohnstätte auf dem Areal der ehemaligen Schiffswerft Hilgers in Rheinbrohl. „Als mein Vorgänger Alfred Marmann mir das Projekt damals übergeben hat, sagte er zu mir: ‚ Es ist alles bereit.







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