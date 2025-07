Behindertenwohnstätte in Rheinbrohl nimmt Form an

Der Bau der Behindertenwohnstätte in Rheinbrohl geht voran. Nach Auskunft des Trägers steht der Eröffnung im ersten Halbjahr 2026 nichts im Wege. Dann ziehen 24 Menschen mit Behinderung ein – der Großteil kommt aus einer Einrichtung in Leutesdorf.

Auf dem Gelände an der Hilgersstraße, auf dem früher das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Schiffswerft Hilgers in Rheinbrohl stand, entsteht eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderung. Nach einer knapp sechsjährigen Planungsphase konnte im November 2024 der erste Spatenstich gesetzt werden. Die Einrichtung wird über 24 Plätze für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen verfügen – insbesondere für Blinde und Sehbehinderte.

Iris Schubert, Geschäftsführerin der Förder- und Wohnstätten gGmbH (FWS) aus Kettig (Kreis Mayen-Koblenz), klingt zufrieden, wenn sie über den Fortschritt ihres Millionenprojekts in Rheinbrohl spricht. „Wir liegen im Zeitplan. Es ist alles ohne Schwierigkeiten verlaufen. Der Rohbau steht vor dem Abschluss. Danach geht es an die Innenarbeiten“, berichtet Schubert. Unter Beachtung des Hochwasserschutzes wurde der Bau, der nur wenige Hundert Meter vom Rheinufer entfernt ist, auf Stelzen errichtet. Die Eröffnung der Wohnstätte ist für das erste Halbjahr 2026 anvisiert.

„Der Druck ist extrem hoch. Aktuell kann der Kreis die Menschen, die hier leben, nicht versorgen.“

FWS-Geschäftsführerin Iris Schubert über die große Nachfrage nach Plätzen in Behindertenwohnstätten

Ein Großteil der Bewohner wird aus der FWS-Einrichtung in Leutesdorf stammen. Denn die von der FWS angemietete Immobilie in der Straße „In der Gartenlay“ wird aus Brandschutzgründen aufgegeben und vom Eigentümer anderweitig genutzt. Die 30 Mitarbeiter aus Leutesdorf wechseln ebenfalls rüber in die neue Wohnstätte. Anders als geplant stehen nun lediglich sechs freie Plätze für neue Bewohner in Rheinbrohl zur Verfügung. Demgegenüber befänden sich 169 Menschen auf einer Warteliste. „Wir bekommen permanent Anfragen, Menschen aufzunehmen. Der Druck ist extrem hoch. Aktuell kann der Kreis die Menschen, die hier leben, nicht versorgen. Sie werden quasi in andere Bundesländer verschickt“, berichtet Schubert.

Individuelle Förderung und Teilhabe am Arbeitsleben

Da in Rheinbrohl die Bewohner in drei Wohngruppen aufgeteilt werden, müsse die Chemie zwischen den einzelnen Charakteren stimmen. Ein Probewohnen soll die letzten Zweifel beseitigen. „Außerdem müssen wir gucken, dass wir nicht nur Rollstuhlfahrer haben, sonst kann man nichts mehr unternehmen“, erklärt die FWS-Chefin die Kriterien für eine Aufnahme. Die bisherigen Bewohner aus Leutesdorf sollen ihren kompletten Alltag dann in der Hilgersstraße verbringen und dort beispielsweise bei der Hausarbeit mitanpacken. Die sechs Neulinge hingegen werden stundenweise Tagesförderstätten besuchen, wo beispielsweise die Feinmotorik oder kognitive Fähigkeiten trainiert werden. „Das ist dann ein bisschen wie in der Schule. Sie werden ihrem Hilfeplan entsprechend gefördert“, so Schubert. In einer Werkstatt in Kettig wird den Bewohnern die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. Hier werden von ihnen beispielsweise Besen produziert, Waren für Baumärkte verpackt oder Akten vernichtet.

Bis zu 35 Mitarbeiter sollen ab 2026 die neue Wohnstätte in Rheinbrohl betreuen. Die FWS sei derzeit auf der Suche nach Mitarbeitern nicht nur für das neue Haus, sondern auch für ihre bereits bestehenden Einrichtungen in Neuwied, Kettig und Sankt Sebastian (Kreis Mayen-Koblenz).