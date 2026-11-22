Ab Montag fließt der Verkehr für fünf Tage nur einspurig über den Holzbach in Puderbach. Grund ist der Abriss der Behelfsbrücke.
Lesezeit 1 Minute
Die Behelfsbrücke in Puderbach wird von Montag, 23. November, bis einschließlich Freitag, 4. Dezember, abgerissen. Dazu wurde am Donnerstag eine Ampelanlage eingerichtet, die den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeileiten wird.Installiert worden war die Behelfsbrücke im November 2025 vom THW, um das Ober- und Unterdorf während des Neubaus der Holzbachbrücke an der L265 zu verbinden.