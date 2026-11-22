Ampelregelung über Holzbach Behelfsbrücke in Puderbach vor dem Aus Petra Kilburg 22.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Behelfsbrücke (links), die für den Neubau der Holzbachbrücke in Puderbach errichtet wurde, wird vom 23. November bis 4. Dezember abgerissen. Dafür fließt der Verkehr einspurig mittels Ampelanlage über die neue Brücke. Petra Kilburg

Ab Montag fließt der Verkehr für fünf Tage nur einspurig über den Holzbach in Puderbach. Grund ist der Abriss der Behelfsbrücke.

Die Behelfsbrücke in Puderbach wird von Montag, 23. November, bis einschließlich Freitag, 4. Dezember, abgerissen. Dazu wurde am Donnerstag eine Ampelanlage eingerichtet, die den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeileiten wird.Installiert worden war die Behelfsbrücke im November 2025 vom THW, um das Ober- und Unterdorf während des Neubaus der Holzbachbrücke an der L265 zu verbinden.







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