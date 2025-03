Nachdem das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen Insolvenz angemeldet hat, ist die Verunsicherung in der Region groß. Warum sieht der Linzer Bürgermeister Frank Becker in dem Verfahren keine Hiobsbotschaft, sondern eine Chance?

„Insolvenz ist immer ein böses Wort.“ Das ist die erste Reaktion des Linzer Bürgermeisters Frank Becker gegenüber unserer Zeitung zur nun beantragten Insolvenz des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen beim Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler. Becker blickt aber zumindest für den Standort Linz mit Optimismus in die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region.

Becker betont die besondere Art des Insolvenzverfahrens

„Dass das Verbundkrankenhaus in finanzielle Schieflage geraten ist, ist klar. Für mich kam es nicht ganz so überraschend. Wir wissen alle, woher das kommt“, schießt der Linzer Bürgermeister gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dessen Krankenhausreform. Da er selbst regelmäßig in Gesprächen mit der Leitung des Linzer Franziskus-Krankenhauses sei, wisse er, wo der Schuh drücke, so Becker: Energie- und Personalkosten seien der Schlüssel. Doch da könnte laut dem Bürgermeister das Insolvenzverfahren Abhilfe schaffen und dem Verbundkrankenhaus die Zeit geben, sich zu sanieren. Drei Monate würden die Personalkosten vom Staat übernommen. „Wirtschaftlich ist das“, so Becker. Er betont auch, dass es sich um ein besonderes Verfahren des Insolvenzrechts handele – das sogenannte Schutzschirmverfahren. „Das bedeutet, dass ein Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist und eine positive Zukunftsprognose hat. Sonst würde das gar nicht zugelassen“, erklärt Becker, warum er trotz der Nachricht der Insolvenzanmeldung optimistisch bleibt.

i Das Linzer Franziskus-Krankenhaus wird derzeit erweitert und modernisiert. Träger und Land haben mehrere Millionen Euro in den Ausbau gesteckt. Daher betont Bürgermeister Frank Becker die instrinsische Motivation des Landes, das Krankenhaus zu halten. Heinz-Werner Lamberz

Politisch bilde er selbstverständlich „eine Phalanx“ mit dem Stadtbürgermeister, dem VG-Rat und dem Landrat, um sich für den unbedingten Erhalt des Krankenhauses einzusetzen und positive Signale in die Bevölkerung zu senden. „Wir gehen davon aus, dass es weitergeht und wir eine Lösung finden. Das Verfahren darf eher als Chance verstanden werden“, betont Becker, dass es gute Argumente für Optimismus gebe.

Becker: Land hat ein ernstes Interesse daran, dass Linz ein Krankenhaus hat

Etwa, dass Landesgesundheitsminister Clemens Hoch seine Rückendeckung zugesagt hat. „Das Land hat Millionenbeträge in das Linzer Krankenhaus gesteckt“, erläutert der Bürgermeister. Er meint damit die aktuell laufende Erweiterung um einen Anbau für mehr OP-Säle, die den Träger und das Land mehr als 10 Millionen Euro kostet. Daher sei er auch mit Blick auf die erste Reaktion des Landesministers nach Bekanntwerden der Insolvenz des Verbundkrankenhauses zuversichtlich, dass das Land – auch mit Blick auf die Versorgungslage mit Krankenhäusern im ländlichen Bereich – den Standort Linz nicht fallen lassen wird. „Ich werde Herrn Hoch an die Zusage erinnern“, betont Becker.

Und wenn die Sanierung während des Schutzschirmverfahrens doch schiefgeht? „Das wäre eine Katastrophe für den nördlichen Kreis Neuwied“, ist sich Becker sicher. Er erneuert zudem seine gebetsmühlenartige Forderung nach einem ´weiteren Ausbau des Linzer Krankenhauses in Zukunft: „Es muss eine Geburtsstation her.“