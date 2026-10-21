Gastronomin in Asbach-Löhe
Beate Rüth erinnert sich an Kindheit im „Alten Fritz"
Die erste Generation des Gasthofs Büllesbach, heute Landgasthof „Zum alten Fritz" (von links): Schwiegersohn Bruno, Fritz und Ti
Die erste Generation des Gasthofs Büllesbach, heute Landgasthof „Zum alten Fritz" (von links): Schwiegersohn Bruno, Fritz und Tilla Büllesbach
Archiv Beate Rüth

Aufwachsen zwischen Stall, Herd und Kegelbahn: Beate Rüth erzählt, wie das Familien-Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ Dorfleben und Geselligkeit prägte. Eine Erinnerungsreise an laute Nächte, Karneval und das langsame Verschwinden der Thekenkultur.

Lesezeit 3 Minuten
Zwischen Landwirtschaft, Kegelklubs, Karneval und Familienfeiern: Beate Rüth vom Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ in Asbach-Löhe erinnert sich an eine besondere Kindheit und erzählt, wie sich das Leben in einem Familienbetrieb über die Jahrzehnte verändert hat.
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