Aufwachsen zwischen Stall, Herd und Kegelbahn: Beate Rüth erzählt, wie das Familien-Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ Dorfleben und Geselligkeit prägte. Eine Erinnerungsreise an laute Nächte, Karneval und das langsame Verschwinden der Thekenkultur.
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Zwischen Landwirtschaft, Kegelklubs, Karneval und Familienfeiern: Beate Rüth vom Landgasthaus „Zum Alten Fritz“ in Asbach-Löhe erinnert sich an eine besondere Kindheit und erzählt, wie sich das Leben in einem Familienbetrieb über die Jahrzehnte verändert hat.