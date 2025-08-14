Viele Fragen gibt es zur mobilen Zwischenlösung für die Stadthalle in Neuwied, unter anderem zu Bauzeit und Kosten für die Miete. Die Stadt und die Stadtwerke geben Antworten.

Die mobile Halle, die die Stadtwerke Neuwied (SWN) im Auftrag der Stadt als Interimslösung für die Stadthalle Heimathaus kaufen und bauen sollen, wirft in der Deichstadt Fragen auf. Die Pläne waren dem Aufsichtsrat der SWN und dem Ältestenrat der Stadt im Mai vorgestellt worden, bevor im Juli erste Arbeiten in der Museumstraße begonnen hatten. Einige der Fragen haben wir der Stadt Neuwied und den SWN gestellt.

Welcher Zeitplan liegt dem Bau zugrunde? Wann soll die Halle aufgebaut werden, wann soll sie stehen und genutzt werden können? Gibt es Visualisierungen von der aktuellen Planung, die wir als Illustration nutzen dürften?

Maxie Meier, Pressesprecherin der SWN: Derzeit laufen noch die Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Hersteller. In der Standard-Ausführung beträgt die Bauzeit laut Hersteller etwa sieben bis neun Monate ab Baugenehmigung (welche noch aussteht).

Gibt es bereits eine Hausnummer, was die Kosten für diejenigen betrifft, die die mobile Halle zukünftig mieten möchten? Tritt die Stadt als Ansprechpartnerin auf oder mieten Vereine und so weiter die Halle bei den SWN? Wie sieht es mit den Kosten dafür aus – steigen sie im Vergleich zu den Mietkosten der Stadthalle Heimathaus?

Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied: Die Stadt Neuwied wird auch für die Ersatzhalle weiterhin die Vermieterfunktion wahrnehmen. Die genauen organisatorischen Abläufe werden zeitnah festgelegt. In diesem Zuge wird seitens der Stadt auch die bisherige Kostenstruktur überprüft.

Wer kümmert sich um das gastronomische Angebot? Gibt es dort einen festen Dienstleister oder werden Angebote von außen wahrgenommen?

Steffenfauseweh: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können diesbezüglich noch keine Aussagen getroffen werden. Die Stadt wird verschiedene Modelle prüfen und auf der Grundlage dieser Prüfung eine Entscheidung fällen. Über den möglichen Fortbestand bestehender Verträge kann aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft erteilt werden.

In der Stadt gibt es die Sorge, dass sich eine mobile Lösung in ein Dauerprovisorium auswachsen könnte. Was sagen Sie dazu?

Steffenfauseweh: Diese Sorge ist nachvollziehbar, aber unbegründet. Es ist ausdrücklich vorgesehen, zügig in die Überplanung der alten Stadthalle am bisherigen Standort einzusteigen. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln, das sowohl den historischen Gebäudeteil erhält als auch den Anforderungen an eine moderne Veranstaltungsstätte gerecht wird.

Ein solcher Prozess nimmt erfahrungsgemäß mehrere Jahre in Anspruch – nicht zuletzt, weil möglicherweise auch ein externer Investor eingebunden werden muss. In dieser Übergangszeit stellt die mobile Halle einen vollwertigen Ersatz für das Heimathaus dar, der bewusst so konzipiert wurde, dass er den kulturellen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Gleichwohl ist klar: Die mobile Lösung ist auf Zeit angelegt und wird nach Abschluss der Bauarbeiten an der neuen Stadthalle wieder abgebaut.