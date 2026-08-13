La-Porte-Unterführung gesperrt
Baustelle in Neuwied: Geschäftsleute bangen um Kunden
Beim Zidan-Markt in der Langendorfer Straße merkt man die Auswirkungen der Sperrung deutlich.
Beim Zidan-Markt in der Langendorfer Straße merkt man die Auswirkungen der Sperrung deutlich.
Jörg Niebergall

Die Sperrung der La-Porte-Unterführung bis 2028 beeinträchtigt nicht nur Autofahrer: Geschäftsleute an der Langendorfer Straße fürchten ein Umsatzloch. Stammkunden halten den Läden die Treue, aber die Laufkundschaft bleibt aus.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Baustelle ist normalerweise ein vorübergehendes Ärgernis: Es wird gebaggert, gesperrt, umgeleitet, irgendwann asphaltiert – und dann ist der Spuk vorbei. In der Langendorfer Straße könnte dieser allerdings ziemlich lange dauern. Bis 2028 soll die La-Porte-Unterführung an der B42 geschlossen bleiben.
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