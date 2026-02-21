Wahlcheck im Kreis Neuwied
Baustelle Bildung: Das wollen die Kandidaten anpacken
An den Schulen im Land ist viel zu tun. Bildungspolitik ist jedenfalls eines der großen Themen im Landtagswahlkampf.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Im Bildungssektor tun sich viele Baustellen auf, die angegangen werden müssten – auch deshalb ist er ein zentraler Punkt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 3 (VGs Asbach, Bad Hönningen, Linz, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) gefragt, wo sie hier ansetzen wollen.

