Arbeiten an der B42 Baustelle bei Irlich: Bis Freitag ist Geduld gefragt Jörg Niebergall 07.10.2026, 17:00 Uhr

i Auf der B42 zwischen den Neuwieder Stadtteilen Irlich und Heddesdorf staute sich der Verkehr wegen einer Baustelle nahe der Wiedbrücke zeitweise auf rund zwei Kilometern. Jörg Niebergall

Nahe der Wiedbrücke bei Neuwied-Irlich stockt der Verkehr auf der B42. Nach einem Brandschaden auf der Bundesstraße verursacht dort nun eine Baustelle Staus und Busausfälle. Pendler sollten mehr Zeit einplanen.

Wer am Mittwoch, 7. Oktober, auf der B42 rund um Neuwied-Irlich unterwegs war, brauchte vor allem eines: Geduld. Zeitweise staute sich der Verkehr auf rund zwei Kilometern, Autofahrer mussten mit deutlich mehr als 20 Minuten Verzögerung rechnen. Grund ist diesmal nicht die ohnehin angespannte Verkehrslage rund um Neuwied, sondern eine Baustelle zur Beseitigung eines Brandschadens nahe der Wiedbrücke.







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