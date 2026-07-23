Spatenstich für neue Ambulanz Bauprojekt auf dem Heddesdorfer Berg startet offiziell Viktoria Schneider 23.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Geschäftsführer-Duo Thomas Voß (4. von links) und Andreas Koch (1. von rechts) werfen die erste symbolische Schippe für das neue ambulante Zentrum. Viktoria Schneider

Menschen mit Behinderungen sollen ab dem kommenden Jahr eine neue Anlaufstelle in Neuwied finden. Auf dem Heddesdorfer Berg, mitten im Wohngebiet, wird nun ein neues ambulantes Zentrum gebaut. Doch das finden nicht alle Anwohner gut.

Es tut sich was auf dem Heddesdorfer Berg. Auf einem bisher leer stehenden Gelände, mitten im Wohngebiet, entsteht eine Ambulanz des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums (HTZ). Obwohl schon seit Wochen auf der Baustelle gearbeitet wird, fand erst jetzt der offizielle Spatenstich statt.







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