Spatenstich für neue Ambulanz
Bauprojekt auf dem Heddesdorfer Berg startet offiziell
Das Geschäftsführer-Duo Thomas Voß (4. von links) und Andreas Koch (1. von rechts) werfen die erste symbolische Schippe für das
Das Geschäftsführer-Duo Thomas Voß (4. von links) und Andreas Koch (1. von rechts) werfen die erste symbolische Schippe für das neue ambulante Zentrum.
Viktoria Schneider

Menschen mit Behinderungen sollen ab dem kommenden Jahr eine neue Anlaufstelle in Neuwied finden. Auf dem Heddesdorfer Berg, mitten im Wohngebiet, wird nun ein neues ambulantes Zentrum gebaut. Doch das finden nicht alle Anwohner gut.

Lesezeit 1 Minute
Es tut sich was auf dem Heddesdorfer Berg. Auf einem bisher leer stehenden Gelände, mitten im Wohngebiet, entsteht eine Ambulanz des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums (HTZ). Obwohl schon seit Wochen auf der Baustelle gearbeitet wird, fand erst jetzt der offizielle Spatenstich statt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren