Trotz Protest von Bürgern Baumfällungen an Schule in Neuwied haben begonnen Viktoria Schneider 17.02.2026, 13:03 Uhr

i Die Fällung der Platanen auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied hat begonnen. Christoph Schossig/Ich tu's

Für die Umgestaltung des Schulhofs der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied müssen drei Bäume weichen. Für diese Entscheidung gab es viel Kritik – dennoch haben nun die Fällungen begonnen.

Die Proteste haben nichts gebracht: Drei Platanen auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied werden trotzdem gefällt, am Dienstag ging es los. Damit möchte die Stadt den ersten Schritt für die Umgestaltung des Schulhofs gehen, der mehr auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet werden soll.







