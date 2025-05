Baum mit modernster Technik in die Höhe gehievt

Es ist stets der Startschuss für die dreitägigen Feierlichkeiten in der Ortsmitte, wenn der Kirmesbaum vor der ehemaligen Schule (mittlerweile Rathaus) positioniert wird. Sportverein, Feuerwehr und in erster Linie die Kirmesgesellschaft ziehen dann an einem Strang.

Dank modernster Technik geht hier aber alles ganz schnell. Im Vorfeld hatten die eifrigen Mädels schon den Kranz gebunden, der Baum war mit Lichterkette, Spitze und lustigem Trinkspruch mustergültig vorbereitet, und so brachte der Lkw-Kran das gute Stück in wenigen Minuten in die Senkrechte.

i Endlich befindet sich der Kirmesbaum in Marienhausen in der Senkrechten. Jörg Niebergall

Die Party in und um das Zelt herum konnte beginnen. Besonders der Auftritt der Coverband The Kolbs, eine fünfköpfige Formation aus Westerwald, sorgte für mächtig viel Stimmung. Aber auch DJ Alex an der Musikmaschine heize im Festzelt kräftig ein. Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Festgottesdienst und Frühschoppen, dazu spielten die Oberkirchspiel-Musikanten.