Segendorf feiert Kirmes Baum mit Burschenlied und Burschenkraft gestellt Jörg Niebergall 25.05.2026, 13:00 Uhr

i Das Baumholen ist auch gleich der Höhepunkte der Feierlichkeiten in Segendorf. Jörg Niebergall

Mit besonders viel Elan haben die Burschen aus Segendorf und die helfenden Nachbarvereine den Baum für die Pfingstkirmes gestellt. Schließlich galt es in diesem Jahr nicht nur das Fest, sondern auch den 145. Geburtstag des Vereins zu feiern.

Es ist stets einer der Höhepunkte im Rahmen der Kirmesfeierlichkeiten, wenn die jungen und alten Burschen sich hoch droben in Monrepos zum Baumholen treffen. Und wenn dann mit 145 Jahren auch noch ein besonderer Geburtstag gefeiert wird und das dazugehörige Burschenfest ansteht, wird das Burschenlied noch ein wenig lauter angestimmt.







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