Mehrgenerationenhaus in Arnsau
Bauherrin: „Da hat mich fast mein Mut verlassen“ 
Angela Ante, Eigentümerin des ehemaligen Hotels Wiedfriede im Dattenberger Ortsteil Arnsau, spricht in unserer Zeitung über ihr
Angela Ante, Eigentümerin des ehemaligen Hotels Wiedfriede im Dattenberger Ortsteil Arnsau, spricht in unserer Zeitung über ihr Bauprojekt, den Umbau der Immobilie zum Mehrgenerationenhaus.
Heinz-Werner Lamberz

Das frühere Hotel Wiedfriede in Dattenberg-Arnsau wird zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Die Bauherrin Angela Ante spricht im Interview mit unserer Zeitung über Herausforderungen und gibt Ratschläge, die bei einem solchen Projekt zu beachten sind.

Lesezeit 2 Minuten
Im ehemaligen Hotel Wiedfriede im Dattenberger Ortsteil Arnsau soll wieder Leben einkehren. Doch statt Touristen zu beherbergen, sollen hier in ein paar Monaten mehrere Generationen unter einem Dach zusammenwohnen. Bauherrin Angela Ante erfüllt sich mit dem Umbau des Hotels an der Wied in ein Mehrgenerationenhaus einen Traum.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren