Mehrgenerationenhaus in Arnsau Bauherrin: „Da hat mich fast mein Mut verlassen“ Daniel Dresen 10.03.2026, 06:00 Uhr

i Angela Ante, Eigentümerin des ehemaligen Hotels Wiedfriede im Dattenberger Ortsteil Arnsau, spricht in unserer Zeitung über ihr Bauprojekt, den Umbau der Immobilie zum Mehrgenerationenhaus. Heinz-Werner Lamberz

Das frühere Hotel Wiedfriede in Dattenberg-Arnsau wird zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Die Bauherrin Angela Ante spricht im Interview mit unserer Zeitung über Herausforderungen und gibt Ratschläge, die bei einem solchen Projekt zu beachten sind.

Im ehemaligen Hotel Wiedfriede im Dattenberger Ortsteil Arnsau soll wieder Leben einkehren. Doch statt Touristen zu beherbergen, sollen hier in ein paar Monaten mehrere Generationen unter einem Dach zusammenwohnen. Bauherrin Angela Ante erfüllt sich mit dem Umbau des Hotels an der Wied in ein Mehrgenerationenhaus einen Traum.







